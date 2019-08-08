Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров поделился ожиданиями на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Тун" - "Спартак", который состоится сегодня, 8 августа, и начнется в 20:00 мск.
"У "Спартака" будут тяжелые матчи с "Туном". Оценю шансы команд 50 на 50. Сумеет ли "Спартак" быстро перестроиться при таком составе, покажет только игра. Если такому клубу, как "Спартак", не удастся пройти "Тун" — это будет катастрофа.
Кононов? При отрицательном результате снимать Кононова или нет, это решать президенту "Спартака", - цитирует Быстрова Sport24.ru.
Владимир Быстров: если такой клуб, как "Спартак", не пройдет "Тун" - это будет катастрофа
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