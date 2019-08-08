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Назван самый тестируемый на допинг клуб РПЛ в новом сезоне

"Ростов» в этом сезоне РПЛ является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством клубом.

В июле РУСАДА протестировало пять футболистов ростовской команды: Евгения Чернова, Алексея Ионова, Бактиера Зайнутдинова, Александра Зуева и Романа Еременко.

Второе место по этому показателю занимает «Спартак», у которого было протестировано четыре футболиста: Александр Ташаев, Наиль Умяров, Аяз Гулиев и Георгий Мелкадзе.

По два футболиста прошли тест в июле у "Динамо", "Зенита", "Локомотива", "Оренбурга", "Рубина", "Сочи", "Тамбова" и ЦСКА, один футболист — из тульского "Арсенала".

Игроки "Ахмата", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Урала" и "Уфы" не сдавали тесты на допинг в июле, сообщает ТАСС.

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