Бывший полузащитник "Динамо" Огнен Короман в подробностях рассказал о своем намерении вернуться в московский клуб.
"Пока это лишь намерение. Я связался с агентами, которые работают в России. У меня большое желание поработать именно в «Динамо», ведь я там играл. Не знал, что после моей публикации начнется такое. Рад, что за моим инстаграмом следят. Думаю, скоро вернусь в вашу страну", — объяснил Короман.
Короман сообщил, что сейчас работает главным тренером в сербском клубе "Жарково" и раздумывает над предложением возглавить сборную Сербии U-16, но при этом он твердо уверен в возможности поработать с "Динамо".
"Я общался с агентами, которые работают с клубом. Не знаю, когда меня можно ждать, но готовлюсь приехать. Сейчас я еще набираюсь опыта, так что планирую через год-два. На какой позиции вижу себя в "Динамо"? Главным тренером. Да, вместо Хохлова", - цитирует Коромана "Чемпионат".
Огнен Короман: планирую через год-два вернуться в "Динамо" в качестве главного тренера
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