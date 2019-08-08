Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле прокомментировал информацию о возможной продаже его клиента в один из клубов английской премьер-лиги.
"Федор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности, со стороны одного клуба премьер-лиги, который сделал значительное предложение. В ЦСКА отказались от продажи футболиста.
Позиция ЦСКА совершенно понятна — перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее", - цитирует Эмиле Sport24.ru.
Агент Чалова: клуб АПЛ сделал значительное предложение по Федору, но ЦСКА отказался его продавать
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»