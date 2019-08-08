"Спартак" может приобрести полузащитника "Страсбура" Сиссоко

Московский «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура».



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21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.В сезоне-2018/19 потенциальный новичок красно-белых провел во французской Лиге 1 32 матча, забил 3 мяча, сделал 2 голевых передачи и заработал 9 желтых карточек.В составе «Страсбура» Сиссоко стал обладателем Кубка французской лиги. Ибраима выступал за юношеские сборные Франции, провел 2 матча за молодежную национальную команду.