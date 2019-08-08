Павел Погребняк: у "Зенита" есть все шансы удачно выступить в Европе

Нападающий "Урала" Павел Погребняк считает, что его бывшая команда "Зенит" может успешно выступить в этом сезоне в еврокубках.– Есть. Хотя, и когда я приходил, и сейчас, тратятся миллионы для приобретения классных футболистов. Это должно создавать здоровую конкуренцию, необходимую для движения вперед. Отсюда и результат – золото в первенстве и выход в Лигу чемпионов. А в этом году, считаю, у "Зенита" есть все шансы удачно выступить в Европе. Тем более, что приобрели Малкома из "Барселоны".– Бывает. От того же Паредеса в "Зените" ждали большего, а в итоге продали. Тот же Торрес после "Ливерпуля" не заиграл в "Челси". Будем надеяться, что с Малкомом у "Зенита" промашки не выйдет.