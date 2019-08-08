Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к занимающей шестое место в таблице коэффициентов УЕФА России по итогам первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы. Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.В четверг московский "Спартак" в Швейцарии обыграл местный "Тун" со счетом 3:2. Ранее в этот же день португальские "Брага" и "Витория" обыграли датский "Брондбю" (4:2) и латвийский "Вентспилс" (3:0) соответственно. 1 августа выступление на международной арене завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух матчей второго отборочного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде). 7 августа "Краснодар" дома со счетом 0:1 проиграл португальскому "Порту" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.По итогам сыгранных еврокубковых матчей Португалия сократила отставание от России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,383 балла, Португалии - 40,949 балла.Отставание Португалии от России составляет семь зачетных очков. Если "Спартак" и "Краснодар" не смогут пройти в раунд плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, а все три португальских клуба завоюют путевки в групповой раунд еврокубков, то еще до его начала Португалия обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА.