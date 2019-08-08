Тетте: переход Малкома в "Зенит" сделает чемпионат России более привлекательным

Бывший полузащитник "Динамо" Абдул Азиз Тетте отметил важность трансфера Малкома в "Зенит".— Команде всегда следует что-то менять, чтобы удерживать баланс. Думаю, сейчас у "Динамо" подобралась очень хорошая команда. Это здорово для болельщиков. Ребятам же лишь следует усердно работать и идти вперед, тогда всё получится.Если говорить о "Зените" и покупке Малкома, это очень большой трансфер. Он отличный игрок, и его переезд в Россию должен здорово сказаться на всей лиге, сделав её более привлекательной.