Шарль Каборе: мы обязательно должны показать хороший результат в матче с "Зенитом"

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча против «Зенита».«Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» нас ждет еще одна важнейшая встреча.«Зенит» очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов.У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат».