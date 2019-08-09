Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча против «Зенита».
«Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» нас ждет еще одна важнейшая встреча.
«Зенит» очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов.
У нас же новый коллектив, игрокам еще предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат».
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Шарль Каборе: мы обязательно должны показать хороший результат в матче с "Зенитом"
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