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Третьему участнику драки на "Газпром Арене" предъявили обвинения

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение болельщику, участвовавшему в конфликте с сотрудниками ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ "Зенит" – "Краснодар" (1:1).

- Следственным отделом по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

По данным следствия, обвиняемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона "Газпром-Арена" в г.Санкт-Петербурге, действуя умышленно и из хулиганских побуждений попытался ударить ногой в область головы сотрудника оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г.Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, - было опубликовано на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Теги: Зенит
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