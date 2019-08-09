Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о том, что в будущем хотел бы играть в иностранных лигах:
— Хотел бы переехать в Европу?
— Это интересно. В будущем, думаю, да. Мне нравится "Арсенал", где Аршавин играл.
— Симпатична страна или команда?
— Команда. Страна — там тучи и дожди. Когда еще Аршавин играл, я за них болел, и за Аршавина в том числе.
— Правда, что дерби ЦСКА со "Спартаком" — это что-то особенное?
— Настрой немного другой, ажиотаж вокруг матча, болельщики просто сумасшедшие. Все поднимают градус игры, от предвкушения чего-то особенного ты сам заводишься.
— Что приносит больше удовольствия: победа над "Спартаком" или над "Реалом"?
— Над "Реалом" победа была более особенной. Это лучший клуб мира, не так часто ты будешь против него играть и сможешь его выиграть два раза, – приводит слова Облякова Sport24.
Иван Обляков: переезд в Европу? Это интересно
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»