Владимир Пономарев: "Динамо" выиграет у "Зенита" 1:0

- Да, тяжелая ситуация у «Спартака» в том матче сложилась. Два мяча забили и расслабились. Это естественно. Мол, ладно, возьмем малой кровью. Так всегда бывает, когда расслабляешься. Поэтому и получили 2:2 и стали мучиться. И еще пенальти не забили. Конечно, удачно, что еще мяч удалось забить, а так бы вничью могли бы, конечно, сыграть. Но в принципе если бы и 2:2 было, ничего страшного не произошло бы - все-таки два мяча на чужом поле. Они у себя дома возьмут этого соперника спокойно, выиграют. Но в принципе у «Туна» неплохая команда. Уровень высоким назвать, конечно, нельзя, но неплохая.- «Зенит» довольно неудачно провел последний матч, вничью сыграв с «Краснодаром». Да и ничейный результат добыли уже в компенсированное время. Поэтому что касается шансов в предстоящей встрече, то здесь бабушка надвое сказала: динамовцы прибавляют и прибавляют. Во всех матчах у них моментов очень много. Они их просто не успевают реализовать. Не могут. Бывает такая ситуация. Но сам факт, что команда создает моменты для взятия ворот, это очень позитивный момент. У них это все равно воплотится в голы. Должно прорвать. Мне нравится команда Дмитрия Хохлова. И у «Зенита», мне кажется, «Динамо» даже выиграет. Счет? 1:0. Было бы здорово, если бы я не ошибся.- Думаю, здесь у ЦСКА не будет серьезных проблем. «Армейцы» очень прибавили в последних матчах. Хотя второй тайм игры с «Рубином» идеально не провели. Но это вполне естественно. Их надо настроить играть до конца. Просто люди хотят немножко отдохнуть, расслабиться, а нужно забить два-три мяча, и расслабляйтесь, как хотите. А они рано ушли в оборону, только бы счет сохранить - это психологический фактор, когда все смотрят на часы, ждут, когда же время закончится. Я думаю, что «Сочи» мы забьем два мяча. И не пропустим.- У «Ахмата» сейчас неважное положение, хотя команда эта неплохая. Ну и «Спартак» потихоньку прибавляет и выправляется. Постепенно он выправится. Мне кажется, будет интересная игра. Думаю, «Спартак» выиграет 1:0.- Думаю, здесь «Локомотив» - фаворит. Все-таки у Семина хорошая команда, добротная, но немножко расслабляются ребята, когда у них идет игра - думают, что игра всегда такой будет. Но надо всегда стараться сохранять ее, поддерживать. Но, мне кажется, все нормально у них будет в этом матче. Юрка задаст перцу - и все выправится. Думаю, выиграет сейчас «Локомотив». Два мяча они забьют и, скорее всего, не пропустят.