Сергей Игнашевич: воспринимаю свою нынешнюю работу, как подарок судьбы

Старший тренер "Торпедо"рассказал, что у него было предложение от ещё одного клуба.- Было очень неожиданно, предложение свалилось как снег на голову. У меня был ещё один вариант, и буквально за два-три дня мне пришлось принять решение. Здесь всё знакомое, родное, даже цвет стен не поменялся, спустя 15-20 лет. Самое главное — это наверное, улица Мастеркова, Восточная, дорога от метро до раздевалки. Воспринимаю свою нынешнюю работу, как подарок судьбы, — сказал Игнашевич.