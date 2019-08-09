Медведев: не правильно говорить, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"

Генеральный директор "Зенита"прокомментировал большое количество трансферов футболистов клуба в "Сочи". Этим летом из стана сине-бело-голубых в "Сочи" перешли уже семь игроков.- "Сочи" — это новый клуб, который только формируется. С учётом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, — это не секрет. "Сочи" делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату."Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб "Сочи". Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее. Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены? Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идёт на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре "Зениту" было очень непросто, — сказал Медведев.