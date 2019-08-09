» » Медведев: не правильно говорить, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"

Медведев: не правильно говорить, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал большое количество трансферов футболистов клуба в "Сочи". Этим летом из стана сине-бело-голубых в "Сочи" перешли уже семь игроков.

- "Сочи" — это новый клуб, который только формируется. С учётом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, — это не секрет. "Сочи" делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату.

"Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб "Сочи". Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее. Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.

Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены? Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идёт на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре "Зениту" было очень непросто, — сказал Медведев.

Фонтанка

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Медведев Сочи Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Болельщик "Ренна", которого ударил Неймар, подал иск на футболиста
"Ливерпуль" и "Норвич" назвали стартовые составы
Леонид Слуцкий завёл аккаунт в "инстаграме"
Адурис по окончании сезона завершит карьеру
Рашид Рахимов: Шюррле может играть еще лучше, когда наберет форму 2
Озил и Колашинац пропустят матч с "Арсенала" с "Ньюкаслом" из соображений безопасности
"Аталанта" объявил о переходе Мартина Шкртела
"Андерлехт" отказался от приобретения Луки Джорджевича из-за цены трансфера
Молодежка "Барселоны" уверенно переиграла "Зенит-2" 4
Рашид Рахимов: Глушаков расстраивается из-за всех этих семейных дел
Малком: полагаю, что моя адаптация пройдёт быстро и в этом помогут мне одноклубники 4
Медведев: не правильно говорить, что "Сочи" - фарм-клуб "Зенита" 11
Сергей Игнашевич: воспринимаю свою нынешнюю работу, как подарок судьбы 1
Дмитрий Рубашко: Не могу пока сказать, может ли Мевля перейти в "Сочи"
19-летняя футболистка погибла в результате ДТП
Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года
Неймар: после обвинений мой мир рухнул, и я упал на землю 3
Владимир Пономарев: "Динамо" выиграет у "Зенита" 1:0 14
Василий Уткин откроет футбольную школу 8
Кашчелан и Мещанинов пополнили "Балтику"
"Ювентус" ограничил жителям и уроженцам Кампании покупку билетов на матч с "Наполи"
Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию" 4
Агент Тельо: "Краснодар" проявляет интерес к игроку, но есть некоторые трудности
"ПСЖ" предложит Дибале контракт на € 60 млн
Молодежная команда "Зенита" всухую уступила "Динамо" 6
Луис Адриано: спасибо болельщикам "Спартака" за незабываемые два года 13
Молодежная команда "Оренбурга" уступила "Тамбову"
Молодежка "Краснодара" разгромила "Рубин"
Филипп толком не играл больше года, но «Динамо» вывалило за него 20 миллионов. Вернутся ли «бело-голубые» в еврокубки? 13
Иван Обляков: переезд в Европу? Это интересно 8
Все новости