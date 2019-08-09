Новичок "Зенита" бразильский полузащитник Малком рассказал, как проходит процесс его адаптации в петербургском клубе.
- Дзюба всегда хочет сказать команде что-то ободряющее. Он бывает открытым или чуть серьёзнее. Дзюба много шутит и всегда старается сказать что-то на испанском.
Конечно, нужно привыкать ко всему: новая команда, новая игра. Но я полагаю, что моя адаптация пройдёт быстро, а в этом мне точно помогут мои одноклубники, — сказал Малком.
Матч ТВ
Малком: полагаю, что моя адаптация пройдёт быстро и в этом помогут мне одноклубники
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