Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов сказал, что бракоразводный процесс расстраивал хавбека Дениса Глушакова.
– Понятно, когда он только пришел в "Ахмат", все эти моменты еще крутились у него в голове, вокруг было много разговоров. Он расстраивается из-за всех этих семейных дел. Как я понимаю, эти вещи не должны были выходить куда-то во вне, и этим не должны были пользоваться другие люди. Получилось как: трещину Глушаковы создали сами, а развалили все уже другие – те, кто этим пользуется до сих пор.
– Сейчас скандал вокруг Дениса стал немного утихать, хотя временами мы слышим адвокатов.
– Сейчас Денис стал намного спокойнее. Он думает о том, как набрать форму, как скорее вернуться в строй, как продолжить играть в футбол. И разговоры были с ним об этом: он не хочет об этом всем думать и концентрируется только на футболе. Кому-то это, видимо, покоя не дает, поэтому он продолжает этим заниматься.
Спорт-Экспресс
Рашид Рахимов: Глушаков расстраивается из-за всех этих семейных дел
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