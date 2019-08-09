РФС и "Краснодар" продолжают попытки отменить годовое отстранение старшего тренера Мурада Мусаева в еврокубках, сообщает "РБ".
В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться в технической зоне во время матчей еврокубков в течение года. Решение было мотивировано тем, что специалист регулярно исполняет функции главного тренера, не имея соответствующей лицензии. На данный момент Мусаев уже не мог находиться вместе с командой на бровке поля на домашней игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Порту" 7 августа.
Сейчас РФС и "Краснодар" при помощи юридической организации из Швейцарии продолжают переговоры с УЕФА. Попытки российской стороны имеют определенный успех. Ожидается, что Мусаеву могут вернуть возможность находиться в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка.
УЕФА может разрешить Мусаеву находиться на тренерской скамейке во время группового этапа еврокубков
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»