"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе

"Спартак" объявил о кадровых изменениях в селекционной службе клуба.

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Клуб покинул заместитель главы службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский."Пришло время перемен: "Спартаку" нужна свежая кровь. И, наверное, логично, что игроков для новых побед будут подбирать другие селекционеры. Я желаю красно-белым больших успехов. Уверен: они не за горами. Пусть радость от нового чемпионства наступит как можно скорее", - сказал Аверьянов.