Команда "Золотой лев" Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня обыграла в товарищеском матче белгородский "Салют", выступающий в ПФЛ.
Игра прошла на территории исправительной колонии №?4 города Алексеевка Белгородской области и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды, состоящей из заключенных.
Команды сыграли на мини-футбольном поле 2 тайма по 20 минут в формате 6 на 6. Мамаев стал автором хет-трика.
Sport24
Команда Кокорина и Мамаева в колонии обыграла клуб ПФЛ
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