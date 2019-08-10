У футболиста, который был взят под стражу в октябре прошлого года, в конце июня 2019 года закончился контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявлял, что по-прежнему рассчитывает на форварда.
"Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно. Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек", - цитирует Кокорина "СЭ".
Александр Кокорин: готов завершить карьеру в "Зените" и играть хоть бесплатно
Нападающий Александр Кокорин рассказал о желании выступать за "Зенит" до конца карьеры.
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