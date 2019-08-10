» » Александр Кокорин: я бы пожал руку Паку. У меня нет к нему никакого негатива

Александр Кокорин: я бы пожал руку Паку. У меня нет к нему никакого негатива

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что не держит зла на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, с которым у него случился конфликт в кафе "Кофемания" в октябре прошлого года.

"Я бы пожал ему руку, у меня нет к нему никакого негатива", - сказал Кокорин.

Согласно медицинским выпискам, после драки у чиновника зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. Кокорин, как утверждает Пак, ударил его стулом по голове в ответ на просьбу вести себя прилично.

Sport24

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Кокорин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Милан" рассматривает украинского вратаря в качестве замены Доннарумме
Василий Кикнадзе: где вы прочитали про Рибери в "Локомотиве"? Вот это французская пресса дает
Мамаев - о намерении "Краснодара" расторгнуть контракт: на клуб обиды нет 1
Павел Мамаев: ловишь себя на мысли, что здесь порядочных людей даже больше, чем на свободе 2
Александр Кокорин: я бы пожал руку Паку. У меня нет к нему никакого негатива 7
Александр Кокорин: готов завершить карьеру в "Зените" и играть хоть бесплатно 20
Команда Кокорина и Мамаева в колонии обыграла клуб ПФЛ
Алиссон поблагодарил болельщиков за поддержку
Реклама вместо гимна «Ливерпуля». Онлайн-кинотеатр Okko начал показывать АПЛ
Марсело: с Роналду "Юве" может выиграть Лигу чемпионов 2
Моуринью будет работать экспертом Sky Sports на матчах АПЛ 1
"Оренбург" и "Тамбов" назвали стартовые составы
Карло Анчелотти: если Неймар перейдёт в "Барселону", Вальверде будет непросто 1
Алиссон покинул раздевалку "Ливерпуля" на инвалидной коляске 1
Экс-капитан "МЮ": впервые за 10 лет АПЛ стала лучшей лигой Европы
Вратарь "Норвича": нам преподали большой урок
Лэмпард высказался об уходе из "Челси" Луиса 1
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Главный тренер "Фламенго": Балотелли сможет преуспеть в Бразилии 2
"Бавария" может арендовать Манджукича 2
Дмитрий Кириченко: ЦСКА нужен "дядька" в полузащите 17
Гендиректор "Салюта" - о матче с командой Кокорина и Мамаева в колонии: ждем хороших эмоций 3
Давид Луис: не так много игроков решились бы перейти из "Челси" в "Арсенал" 1
Фалькао перейдет в "Галатасарай" 1
Эрнесто Вальверде рассказал, что рассчитывает на Ракитича
Эрнесто Вальверде рассказал, что рассчитывает на Ракитича
"Спартак" объявил об изменениях в селекционной службе 17
Трент Александер-Арнольд: надеюсь, в этом сезоне выступим лучше
Рибери заинтересовал голландский ПСВ
Тренер "Норвича": мы показали настоящий характер 1
Все новости