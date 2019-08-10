Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что не держит зла на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, с которым у него случился конфликт в кафе "Кофемания" в октябре прошлого года.
"Я бы пожал ему руку, у меня нет к нему никакого негатива", - сказал Кокорин.
Согласно медицинским выпискам, после драки у чиновника зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. Кокорин, как утверждает Пак, ударил его стулом по голове в ответ на просьбу вести себя прилично.
Sport24
Александр Кокорин: я бы пожал руку Паку. У меня нет к нему никакого негатива
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