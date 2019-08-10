Павел Мамаев: ловишь себя на мысли, что здесь порядочных людей даже больше, чем на свободе

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал итог товарищеского матча с "Салютом" и рассказал о жизни в колонии.Встреча прошла на территории исправительной колонии №?4 города Алексеевка Белгородской области и завершилась со счетом 4:2 в пользу команды заключенных «Золотой лев». Команды сыграли 2 тайма по 20 минут в формате 6 на 6. Мамаев оформил хет-трик."Тренер у нас шикарный. Партнеры по команде тоже мужики серьезные, поэтому все отлично.Как шел отбор в команду? Мы занимаемся здесь каждый день. Ребята ежедневно тренируются по вечерам, они и участвовали в матче. Отбора и не было, по большому счету, каждый из осужденных мог провести матч.Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь. Ловишь себя на мысли, что их здесь даже больше, чем на свободе", — сказал Мамаев после матча.