Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что не держит обиды на решение клуба расторгнуть с ним контракт.
"Ребятам из "Краснодара" привет большой. Смотрел их матч, немного не дотерпели с «Порту», но они молодцы. Желаю удачи во втором матче. Надеюсь, все сложится хорошо, и они выйдут в Лигу чемпионов.
На "Краснодар" обиды нет. Никаких огорчений нет. Все, что произошло, было на эмоциях. По контракту я являюсь игроком клуба и переживаю за команду", - цитирует Мамаева Sport24.
Мамаев - о намерении "Краснодара" расторгнуть контракт: на клуб обиды нет
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