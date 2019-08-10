Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал итог матча 5-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
"Могли сегодня выиграть, но не надо было пропускать. Ребята старались играть без ошибок, слишком строго, поэтому ошибки и получались. Но хорошо, что нашли в себе силы и сравнять счет. Жаль, что не выиграли, но счет на табло, будем двигаться дальше, готовимся к "Сочи".
Психологически такой камбэк поможет дальше, ребята почувствовали поддержку зрителей и поняли, на что способны. Игра понравилась зрителям, хотя это все и на веру было. Команда сделает выводы, разберется с ошибками, мы двигаемся в правильном направлении, думаю, все пойдет на поправку. Заработали долгожданное первое очко, четыре поражения давили морально, были и травмированные игроки, из-за чего возникли проблемы с составом. Но команда показала характер, так что будущее есть.
Такая самоотдача команды — заслуга главного тренера Федотова! Здесь включалось второе и третье дыхание. Бились до последнего, команда собралась. В команде сейчас есть позитив от того, что отыгрались, преодолели барьер, заработали очко. Дальше будем исправлять то, что потеряли. Будет тяжело, но мы сами создали такие условия, команда это понимает", - цитирует Столыпина Sport24.ru.
Василий Столыпин: такой камбэк в матче с "Тамбовом" психологически поможет игрокам "Оренбурга"
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