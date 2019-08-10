Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между казанской командой и "Краснодаром". Матч пройдет 10 августа в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.
"Казанцы так уверенно начали, что обратили на себя внимание. Теперь тренерские штабы других команд готовятся к "Рубину" как к топ-сопернику. Поэтому дальше будет еще сложнее. Тут или менять тактику, хитрить и удивлять своих визави, или брать выносливостью и мастерством.
С одной стороны, разбрасываться очками в РПЛ никто не станет, сезон набирает ход, и «транжирам» в конце года будет непросто. С другой, когда, как не сейчас, дать молодежи возможность набрать форму? Да, для выхода в стартовом составе матчей Лиги чемпионов ребята пока не дозрели, но вот проявить себя против "Рубина" вполне могут. Лично я жду очень интересного матча", - цитирует Билялетдинова RT.
Ринат Билялетдинов: теперь тренерские штабы других команд готовятся к "Рубину" как к топ-сопернику
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