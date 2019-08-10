Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Зенита" на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 10 августа, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнётся в 19:00 мск.
"Динамо": Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Константин Рауш, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски, Кирилл Панченко, Рамиль Шейдаев.
"Зенит": Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун.
"Динамо" - "Зенит": составы команд на матч Российской Премьер-Лиги
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