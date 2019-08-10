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Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков не исключил, что клуб может приобрести футболистов до закрытия летнего трансферного окна.

"Трансферная кампания "Локомотива" не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к какому-либо конкретному игроку", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".

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Теги: Мещеряков Локомотив
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