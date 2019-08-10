Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков не исключил, что клуб может приобрести футболистов до закрытия летнего трансферного окна.
"Трансферная кампания "Локомотива" не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к какому-либо конкретному игроку", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»