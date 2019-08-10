Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча пятого тура РПЛ с московским "Динамо" (2:0).
"Сложная игра, нервная, счет скользкий. До конца матча присутствовала нервозность. Но смогли забить второй мяч и спокойно закончить игру. В первом тайме было много технического брака, плохо выходили из обороны. Сложно сказать, с чем это связано.
У соперника был момент, чтобы забить, надо его разобрать. Сложная игра, победа, будем готовиться к следующей игре. Во втором тайме было меньше брака. Но мы ошибались на ровном месте в первом тайме, плохо двигались, расставлялись. Не было понимания своевременности — когда что нужно сделать и как. Было много ошибок в центре поля и на флангах.
Опасений по переводу Сутормина налево не было. Он дисциплинированно играет в обороне, это быстрый игрок. Серьезно ли его повреждение — не знаю. Это важный для нас игрок.
Мы обидно потеряли очки в предыдущем туре. Мы должны стараться выиграть в каждом матче, а сколько получится и как — посмотрим.
Надо сказать огромное спасибо Дриусси, что он играет там, где нужно команде. Ему комфортнее находиться под форвардом, но ради команды он выходит там, где нужен. Малком постепенно набирает кондиции и выходит на свой уровень. Мы будем смотреть в каком он будет состоянии и из этого делать выводы", - цитирует Семака Sport24.ru/
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте
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