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Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара"

Атакующий полузащитник "Краснодара", удаленный в матче против "Рубина", прокомментировал судейство в матче и итоги противостояния в целом.

– Насколько твое удаление в этом матче было оправданным?
– Что я могу сказать по этому эпизоду? Мяч был в воздухе, я пошел на него ногой. В этот момент увидел, что соперник решил играть головой. Я попытался ногу оттянуть, убрать её, потому что я всегда играю чисто. Я не такой игрок, который правила нарушает. Я не знаю, за что вторая желтая карточка, но и за что первая – я тоже не понимаю. Там я делал подкат, но я сыграл в мяч, я коснулся мяча. У меня возникло чувство сегодня вечером, что судья немного судил против нас. Эти две карточки мне, потом еще семь минут добавил в конце. Зачем? Ну, я думаю, мне следует сделать определенные выводы из этого, я совсем точно после этой ситуации стал более опытным. Я рад, что команда собралась, выстояла и добилась победы.

– Как ты себе объясняешь, что судья судил против "Краснодара"?
– Я сам это объяснить не могу, нужно его об этом спросить.

– Как тяжело было команде играть в меньшинстве после твоего удаления?
– Я смотрел второй тайм по телевизору из раздевалки. Одной из причин, почему я был зол в момент удаления, является мое понимание уже тогда, что моей команде придется очень непросто против такого соперника. Им придется бегать больше, отрабатывать больше. Но они справились даже вдесятером, продемонстрировав свои командные качества. Даже вдесятером они создавали голевые моменты. Это наш менталитет, который мы должны демонстрировать на протяжении всего сезона. Нам это очень поможет. Я очень рад и горжусь своей командой.

– У тебя очень хороший дриблинг. Можешь ли ты назвать себя лучшим дриблером команды?
– Спасибо большое, но я бы не согласился с этим. У нас в команде много впечатляющих футболистов, которые имеют хорошую технику. Не могу сказать, что я – лучший. Зато могу сказать, что мне самому нравятся мои финты, и нравится, что философия команды, где я нахожусь, приветствует такие вещи. Мне нравится играть в футбол, который показывает "Краснодар".

– Тогда у кого же лучший дриблинг в команде?
– Сложно сказать. Я бы не хотел выделять одного, потому что у нас есть сразу несколько таких ребят, которые классно обводят. Сегодня вы могли в этом убедиться.

– Может, Сафонов?
– Могу сказать, что он хорош во всех компонентах, кроме этого. (смеется)

– Если коротко, какая это красная карточка по счету в твоей карьере?
– Вторая в моей жизни.

Источник: www.rusfootball.info

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Теги: Намли Краснодар Рубин
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