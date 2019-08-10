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Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы

Шведский нападающий Маркус Берг, пополнивший ряды "Краснодара" в минувшее межсезонье, после игры с "Рубином" пообщался с журналистами. В меньшинстве "быки" одолели казанцев с минимальным счетом.

– Как вы себя чувствуете после игры? Какие выводы сделали?
– Ну, я очень устал. Как и вся команда. Это был очень сложный матч, когда нам изрядно пришлось побегать, ведь нас было на одного игрока меньше. Наверное, прекрасно чувствовать себя после того, как в таком матче удается победить. Мы играли хорошо и контролировали ход матча, но когда нас стало десять, это делать стало сложнее. Рад, что довели матч до победы. Соперник нас сильно прижал во второй половине встречи, но их навесы ограничивались нашими выносами. Нам же удалось в меньшинстве создать пару голевых моментов.

– Слабая реализация команды – это следствие отсутствия сыгранности?
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос так сразу. У нас было много шансов сегодня, но нам, конечно, надо поработать над завершением. В принципе, по большей части я соглашусь с вами: у нас сейчас много новых игроков в команде, соответственно, не совсем налажены взаимосвязи. Футбол – это именно про взаимосвязь игроков, про правильное понимание друг друга на поле. Я думаю, мы на правильном пути, и мы будем только продолжать улучшать эти компоненты. У нас все равно есть хорошое качество игры, что дают качественные игроки нашего состава.

– Естественно, что от вас, как от нападающего, ждут голы. Как вы себе объясняете, что пока не удалось забить?
– Когда команда забивает, это, прежде всего, результат отличной командной игры. Если взять меня, то эту и игру с "Порту" я играл после двухмесячного перерыва без игр в принципе. Для меня это пока что тяжело. Я продолжаю работать над улучшением взаимопонимания, как и вся команда, и мы скоро прибавим. Еще скажу, что пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает и сколько.

– Маркус, согласны ли вы сегодня с решением судьи добавить 7 минут к основному времени?
– Я был удивлен, что он добавил столько, но он и первый тайм серьезно затянул. Я не знаю, почему. Наверное, из-за красной карточки, и нужно было как-то компенсировать это время. Судьи тоже ошибаются, как и игроки, нужно принимать их решения такими, какие они есть. Мы сегодня сыграли на ноль, тем не менее, ведь в предыдущих играх мы пропускали на последних минутах. Это важно. Наверное, у судьи были причины добавить 7 минут. Я же рад, что мы выстояли в меньшинстве.

Источник: www.rusfootball.info

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Теги: Краснодар Берг Рубин
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