Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.

Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров прокомментировал поражение своей команды в матче против "Краснодара", в котором его команда проиграла с минимальным счетом.



– Тяжело ли было играть после того, как первые пропустили?

– Вы задаете такой вопрос... "Тяжело ли играть?" Играть было интересно. Пропустили необязательный гол, конечно. Но мне кажется, команда правильно на него отреагировала. Всю игру мы хотели забить.



– Хотели, но не забили, хотя весь второй тайм были в большинстве. С чем это связано?

– Я думаю, скорее всего, собственные ошибки. Надо смотреть. Может, не так мало необязательных потерь мяча. И, может, надо было играть чуть острее.



– Насколько серьезным соперником оказался "Краснодар" сегодня?

– Счет на табло. А все, что было в игре, вы видели.





Источник: www.rusfootball.info