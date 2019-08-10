Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин после победы над московским "Динамо" в пятом туре РПЛ (2:0) порассуждал на тему приобретения Малкома и конкуренции в команде.
"Малкома приняли хорошо, это отличный футболист. Побольше бы таких спортсменов в нашей Премьер-лиге. Так уровень чемпионата будет расти.
Конкуренция? Все дело в тренировочном процессе. Конкуренция никому не мешала, игроки от этого будут расти. Уже доводилось играть против Малкома, техничный футболист. Не зря он в "Барселоне" играл, туда просто так не берут. Школа "Барсы" ощущается, играет в пас", - цитирует Сутормина Sport24.ru.
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
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