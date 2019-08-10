» » Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас

Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин после победы над московским "Динамо" в пятом туре РПЛ (2:0) порассуждал на тему приобретения Малкома и конкуренции в команде.

"Малкома приняли хорошо, это отличный футболист. Побольше бы таких спортсменов в нашей Премьер-лиге. Так уровень чемпионата будет расти.

Конкуренция? Все дело в тренировочном процессе. Конкуренция никому не мешала, игроки от этого будут расти. Уже доводилось играть против Малкома, техничный футболист. Не зря он в "Барселоне" играл, туда просто так не берут. Школа "Барсы" ощущается, играет в пас", - цитирует Сутормина Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Сутормин Малком Зенит Барселона Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 2
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 1
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 3
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Краснодар" и "Рубин" выяснили, кто самая атакующая команда РПЛ
Александр Руденко: заслуженно нас освистывали болельщики
2,8 : 3,65 в пользу "питерцев". Оценки по итогам матча "Динамо" - "Зенит" 2
Марсело: на меня выходили итальянские клубы
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте 2
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться 2
Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана"
"Спартак" подал протест на результат матча молодежной команды с "Ахматом" 4
"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина" 12
Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве 5
"Зенит" уверенно победил "Динамо" 77
Савелий Козлов: оценка результата не отрицательная, но и не положительная
Агент Перишича отправится в Мюнхен
Пеп Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ: нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне
Андреа Чуканов: "Оренбург" недоволен, несмотря на то что отыгрался со счёта 0:2
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена
Все новости