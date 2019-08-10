Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин подвел итоги матча пятого тура РПЛ с московским "Динамо" (2:0).
"Было много необоснованных потерь, во втором тайме стали действовать лучше. "Динамо" имело моменты, но и мы могли раньше счет увеличить. Хорошо, что забили второй мяч. Надо было пораньше его забить и не доводить до такой концовки. Это важная победа, двигаемся дальше.
Уже привык к средней линии с этим игроками. Надо играть активнее впереди, больше брать игру на себя. Буду стараться поскорее отметиться результативными действиями.
Делить лидерство на поле не сложнее. Все в "Зените" высокого класса. Играть с такими футболистами — одно удовольствие", - цитирует Сутормина Sport24.ru.
Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
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