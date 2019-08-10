Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов рассказал, с кем в отряде сидят заключенные Александр Кокорин и Павел Мамаев.
– По каким статьям сидят заключенные в отряде Кокориных и Мамаева?
– Наркоманы, мошенники, убийцы есть.
– Несмотря на то, что это колония общего режима?
– Есть осужденные, переведенные из детско– воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят в сюда, в наш общий режим.
– Живут в общежитии?
– Да. Двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека.
– Были какие-то особенности их размещения?
– Нет, это абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не получают.
"СЭ"
В одном отряде с Кокориным и Мамаевым сидят наркоманы, мошенники и убийцы
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