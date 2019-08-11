Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн отправился во Францию, где намерен провести переговоры с потенциальными новичками московского клуба, сообщает "РБ".
"Спартак" планирует приобрести до закрытия трансферного окна полузащитника на замену перешедшему в китайский клуб "Бэйцзин Гоань" Фернандо. В шорт-лист Цорна входят хавбек "Страсбурга" Ибаим Сиссоко и полузащитник "Лилля" Бубакари Сумаре. "Страсбург" планирует выручить от продажи Сиссоко € 12 млн. Трансферная стоимость Сумаре варьирует в пределах € 7,5 млн.
Томас Цорн отправился во Францию для переговоров с потенциальными новичками "Спартака"
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