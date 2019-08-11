Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин прокомментировал итоги судебной экспертизы по оценке имущества полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова. Жорин сообщил, что в суде подтвердилась информация о том, что Глушаков вывел более 200 млн рублей со счетов после расставания со своей женой.
"Мы изучили результаты экспертизы по имуществу Дениса. В принципе, там те же цифры, о которых говорили мы изначально. Экспертиза все подтвердила.
Параллельно пришли ответы из банков, которые подтверждают, что в первые дни после расставания с Дарьей он вывел более 200 млн рублей совместно нажитых денег. Эти материалы есть в суде. Следующее заседание будет в среду. Вполне возможно, что это заседание будет финальным, так как дело готово к рассмотрению.
Требования со стороны Дарьи прежние: мы просим половину совместно нажитого имущества, но с учетом тех денег, которые Денис вывел со счета. Про эти 200 млн рублей у нас и до этого была достоверная информация, но она не была подтверждена документально. Теперь же бумаги из банка представлены в материалах дела", - цитирует Жорина Sport24.ru.
В суде подтвердилось, что Глушаков вывел 200 млн рублей со счетов после расставания с женой
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