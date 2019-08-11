Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА - "Сочи".
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Дивеев, Карпов, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Померко, Песегов, Казаев, Бахтияров, Обухов, Карапетян.
ЦСКА - "Сочи": Нобоа в стартовом составе гостей на матч 5-го тура РПЛ
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