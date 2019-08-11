В 5-ом туре чемпионата России "Локомотив" дома победил "Урал" со счетом 4:0.
Чемпионат России
5 тур
Голы: Смолов, 17, Жемалетдинов, 29, Крыховяк, 76, Алексей Миранчук, 78
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбусь (Идову, 83), Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал. (Сулейманов, 85), Миранчук Ан. (Тугарев, 79), Крыховяк, Смолов.
"Урал": Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).
Предупреждения: Фидлер, 16, Смолов, 19, Емельянов, 36, Поляков, 50
"Локомотив" дома разгромил "Урал"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»