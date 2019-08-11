Убрал «Урал». «Локомотив» расправился с соперником по финалам кубка

Часть населения Москвы в последние недели требует изменения текущего положения дел в городе, но Юрий Сёмин чужому влиянию не поддавался никогда. Тренер «Локомотива» – за стабильность: по сравнению с предыдущим матчем Юрий Палыч никак не поменял стартовый состав, да и по ходу игры с «Крыльями» сделал всего одну вынужденную замену в концовке. Однако недели для восстановления Чорлуке хватило, так что Мурило снова остался в запасе, на узость которого сетует ждущий трансферов Сёмин.
А вот «Уралу» заменённый неделю назад Эль-Кабир помочь не мог: получившего мышечную травму Отмана пришлось заменять Егорычевым. В остальном Парфёнов тоже ничуть не поменял стартовое сочетание, хотя результативные действия Ильина и Бавина давали им повод рассчитывать на подъём со скамейки.
Снова Москва, снова 0:2
«Урал» забил аж 8 мячей в трёх домашних матчах, но единственный (до сегодняшнего) выезд сезона закончился «сухим» поражением. «Динамо» забило екатеринбуржцам на 16-й и 31-й минутах, а «Локомотив» – на 17-й и 28-й. Малоприятное дежавю.
Голы из ничего и доминирование без голов
Счёт 2:0 за полчаса игры был жестоким для «Урала»: екатеринбуржцы играли примерно на равных с соперником, шли вперёд и эпизодически подбирали какие-то ключи к чужим воротам, но пока гости это делали, «Локомотив» забивал.
До второго гола команда Парфёнова чувствовала себя нормально и старалась выполнять план на игру, а вот затем «Локомотив» по-настоящему наиграл на 2:0, а скорее и на большее преимущество.
Самострел «Урала»
Отсутствие Эль-Кабира не могло не сказать на атакующем потенциале «Урала», а «Локомотив» был абсолютно не против того, чтобы соперник много владел мячом. Похвально, что екатеринбуржцы пытались не заметить потери бойца и конструировали много атак через левый фланг, где расположился центрхав Егорычев, но атакующий КПД сильного в других аспектах игры Андрея был низковат.
Помогать Егорычеву пытался Бикфалви, однако перекос не оправдывался, поскольку у «Урала» традиционно силён правый фланг. Было бы логичнее бросить все силы туда, но Кулаков и Димитров почти ничем не отметились и остались в стороне от игры. С Денисом ещё на первой стадии атаки очень плотно отрабатывал Антон Миранчук, а до Димитрова мяч просто не успевал доходить.
Король Гжегож
Ещё одной популярной опцией в атаке «Урала» были включения к чужой штрафной Рафала Августиняка, но по-настоящему царил в центре поля другой поляк. Гжегож Крыховяк в первом тайме выиграл больше всех единоборств, успешно пускался в дриблинг, великолепно читал игру и поставил на конвейер производство шикарных диагоналей через всё поле. Обидно, что Жемалетдинов не сделал одну из таких голевой.
Жизнь после 0:2
Её для «Урала» просто не было: гости мгновенно отдавали мяч сопернику на ровном месте – хоть будучи в одиночестве перед своей штрафной (Емельянов), хоть в центре поля (Августиняк), хоть вбрасывая аут (Меркулов). «Локомотив», конечно, правильно включил высокий прессинг, желая добить соперника. Хотя в последние 15 минут тайма «Урал» таковым для хозяев уже не являлся – гости просто развалились.
Не знаешь, что делать с мячом? Забрось его за спину Емельянову
Помимо глупейших потерь и нерасторопности в каждом игровом эпизоде у «Урала» отрисовалась совершенно конкретная проблема в обороне. Второй гол «Локомотива» случился в результате паса Игнатьева за спину Меркулову, которого не подстраховал Емельянов.
Жемалетдинов просёк, что здесь не стоит ограничиваться одним голом и продолжил забеги уже за спину Роману. Позже его примеру последовал Алексей Миранчук, неудачно исполнивший скорпиона. Емельянов не остановил никого, не перехватил ничего – от третьего гола «Урал» спасли лишь расслабленность игроков «Локо» в завершающей стадии и Годзюр, отразивший удар в упор от Смолова. То был момент другой природы, но Фёдор убежал от того же Емельянова.
Обновлённый и новый «Урал»
Парфёнов в перерыве сделал две замены и с помощью Григория Иванова устроил игрокам разнос, от которого в раздевалке тряслись стены, если верить комментатору Тимуру Журавелю. Но Емельянов на поле остался: Поляков заменил Меркулова, а Ильин – Панюкова.
Но в первые минут 15-20 после перерыва «Урал» обновился только кадрово. Естественно, паника прошла, игроки собрались и перестали плыть, но к спасению это гостей не приближало.
А вот далее дело пошло интереснее. Уральцы начали отправлять передачи за спину медленным защитникам «Локо» – на их счастье в роли либеро успешно выступал Гильерме и всё подчищал. Под раздачу попал Рыбус, начавший допускать те самые передачи с правого фланга «Урала», которых опасается вся премьер-лига.
Да здравствует король!
Противостояние польских опорников, о котором я уже упоминал, в итоге вышло на первый план и решило ход встречи. На экваторе второго тайма после стандарта Августиняк головой не пробил Гильерме с пары метров, а Крыховяк вскоре завалил Годзюру шикарный гол с лёта издали.
По традиции первого тайма «Урал» после гола развалился и позволил Алексею Миранчуку торжественно прошествовать к чужим воротам. Прошлой весной Парфёнову вроде бы удалось наладить традиционно проблемную для «Урала» игру в обороне, но без Страннберга и Бумаля команда будто вновь вернулась в лихие времена, когда Емельянов с Фидлером были игроками основы. Сёмин же в оставшееся время мог спокойно просматривать будущих футболистов основы из числа молодняка – настолько уверенно в финалах кубка «Локомотив» «Урал» не убрал.
5 тур
"Локомотив" - "Урал" - 4:0
Голы: Смолов, 17, Жемалетдинов, 29, Крыховяк, 76, Алексей Миранчук, 78
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбусь (Идову, 83), Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал. (Сулейманов, 85), Миранчук Ан. (Тугарев, 79), Крыховяк, Смолов.
"Урал": Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).
Предупреждения: Фидлер, 16, Смолов, 19, Емельянов, 36, Поляков, 50