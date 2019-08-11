Убрал «Урал». «Локомотив» расправился с соперником по финалам кубка

Хорошо знакомые по финалам кубка России клубы одинаково стартовали в чемпионате, но очередная личная встреча завершилась не ожидаемой победой фаворита, а внезапным односторонним выносом уральцев.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Часть населения Москвы в последние недели требует изменения текущего положения дел в городе, но Юрий Сёмин чужому влиянию не поддавался никогда. Тренер «Локомотива» – за стабильность: по сравнению с предыдущим матчем Юрий Палыч никак не поменял стартовый состав, да и по ходу игры с «Крыльями» сделал всего одну вынужденную замену в концовке. Однако недели для восстановления Чорлуке хватило, так что Мурило снова остался в запасе, на узость которого сетует ждущий трансферов Сёмин.А вот «Уралу» заменённый неделю назад Эль-Кабир помочь не мог: получившего мышечную травму Отмана пришлось заменять Егорычевым. В остальном Парфёнов тоже ничуть не поменял стартовое сочетание, хотя результативные действия Ильина и Бавина давали им повод рассчитывать на подъём со скамейки.«Урал» забил аж 8 мячей в трёх домашних матчах, но единственный (до сегодняшнего) выезд сезона закончился «сухим» поражением. «Динамо» забило екатеринбуржцам на 16-й и 31-й минутах, а «Локомотив» – на 17-й и 28-й. Малоприятное дежавю.Счёт 2:0 за полчаса игры был жестоким для «Урала»: екатеринбуржцы играли примерно на равных с соперником, шли вперёд и эпизодически подбирали какие-то ключи к чужим воротам, но пока гости это делали, «Локомотив» забивал.



До второго гола команда Парфёнова чувствовала себя нормально и старалась выполнять план на игру, а вот затем «Локомотив» по-настоящему наиграл на 2:0, а скорее и на большее преимущество.



Самострел «Урала»



Отсутствие Эль-Кабира не могло не сказать на атакующем потенциале «Урала», а «Локомотив» был абсолютно не против того, чтобы соперник много владел мячом. Похвально, что екатеринбуржцы пытались не заметить потери бойца и конструировали много атак через левый фланг, где расположился центрхав Егорычев, но атакующий КПД сильного в других аспектах игры Андрея был низковат.



Помогать Егорычеву пытался Бикфалви, однако перекос не оправдывался, поскольку у «Урала» традиционно силён правый фланг. Было бы логичнее бросить все силы туда, но Кулаков и Димитров почти ничем не отметились и остались в стороне от игры. С Денисом ещё на первой стадии атаки очень плотно отрабатывал Антон Миранчук, а до Димитрова мяч просто не успевал доходить.



Король Гжегож



Ещё одной популярной опцией в атаке «Урала» были включения к чужой штрафной Рафала Августиняка, но по-настоящему царил в центре поля другой поляк. Гжегож Крыховяк в первом тайме выиграл больше всех единоборств, успешно пускался в дриблинг, великолепно читал игру и поставил на конвейер производство шикарных диагоналей через всё поле. Обидно, что Жемалетдинов не сделал одну из таких голевой.



Жизнь после 0:2



Её для «Урала» просто не было: гости мгновенно отдавали мяч сопернику на ровном месте – хоть будучи в одиночестве перед своей штрафной (Емельянов), хоть в центре поля (Августиняк), хоть вбрасывая аут (Меркулов). «Локомотив», конечно, правильно включил высокий прессинг, желая добить соперника. Хотя в последние 15 минут тайма «Урал» таковым для хозяев уже не являлся – гости просто развалились.



Не знаешь, что делать с мячом? Забрось его за спину Емельянову



Помимо глупейших потерь и нерасторопности в каждом игровом эпизоде у «Урала» отрисовалась совершенно конкретная проблема в обороне. Второй гол «Локомотива» случился в результате паса Игнатьева за спину Меркулову, которого не подстраховал Емельянов.





Жемалетдинов просёк, что здесь не стоит ограничиваться одним голом и продолжил забеги уже за спину Роману. Позже его примеру последовал Алексей Миранчук, неудачно исполнивший скорпиона. Емельянов не остановил никого, не перехватил ничего – от третьего гола «Урал» спасли лишь расслабленность игроков «Локо» в завершающей стадии и Годзюр, отразивший удар в упор от Смолова. То был момент другой природы, но Фёдор убежал от того же Емельянова.Парфёнов в перерыве сделал две замены и с помощью Григория Иванова устроил игрокам разнос, от которого в раздевалке тряслись стены, если верить комментатору Тимуру Журавелю. Но Емельянов на поле остался: Поляков заменил Меркулова, а Ильин – Панюкова.Но в первые минут 15-20 после перерыва «Урал» обновился только кадрово. Естественно, паника прошла, игроки собрались и перестали плыть, но к спасению это гостей не приближало.А вот далее дело пошло интереснее. Уральцы начали отправлять передачи за спину медленным защитникам «Локо» – на их счастье в роли либеро успешно выступал Гильерме и всё подчищал. Под раздачу попал Рыбус, начавший допускать те самые передачи с правого фланга «Урала», которых опасается вся премьер-лига.Противостояние польских опорников, о котором я уже упоминал, в итоге вышло на первый план и решило ход встречи. На экваторе второго тайма после стандарта Августиняк головой не пробил Гильерме с пары метров, а Крыховяк вскоре завалил Годзюру шикарный гол с лёта издали.



По традиции первого тайма «Урал» после гола развалился и позволил Алексею Миранчуку торжественно прошествовать к чужим воротам. Прошлой весной Парфёнову вроде бы удалось наладить традиционно проблемную для «Урала» игру в обороне, но без Страннберга и Бумаля команда будто вновь вернулась в лихие времена, когда Емельянов с Фидлером были игроками основы. Сёмин же в оставшееся время мог спокойно просматривать будущих футболистов основы из числа молодняка – настолько уверенно в финалах кубка «Локомотив» «Урал» не убрал.





Чемпионат России



5 тур



"Локомотив" - "Урал" - 4:0



Голы: Смолов, 17, Жемалетдинов, 29, Крыховяк, 76, Алексей Миранчук, 78

Гилерме, Игнатьев, Рыбусь (Идову, 83), Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук Ал. (Сулейманов, 85), Миранчук Ан. (Тугарев, 79), Крыховяк, Смолов.Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 77), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).Фидлер, 16, Смолов, 19, Емельянов, 36, Поляков, 50