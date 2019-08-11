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Дзюба встретился с болельщиком с редкой болезнью: было очень трогательно, мы едва сдерживали слезы

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед гостевым матчем 5-го тура РПЛ с "Динамо", который состоялся 10 августа в Москве и завершился победой зенитовцев со счетом 2:0, встретился с болельщиком Кириллом Шушкиным. У 22-летнего Кирилла редкая генетическая болезнь — мышечная дистрофия Дюшенна.
"Дорогие друзья, состоялась встреча нашего подопечного Кирилла Шушкина с футболистом Артемом Дзюбой и другими игроками клуба «Зенит»! Исполнилась мечта парня, это было очень трогательно, и мы едва сдерживали слезы!" — говорится в сообщении благотворительного фонда помощи детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями "МойМио".

"Дзюба мог записать видеообращение со словами поддержки или же встретиться с ним в день матча. Мы в фонде выбрали второй вариант и до последнего держали эту историю в строжайшем секрете. Честно говоря, это было очень непросто. Так же непросто было и организовать эту встречу. Обычно за день и в день матча футболистов не трогают, чтобы ничто не отвлекало их от тренировок и игры. Но для Кирилла, ехавшего из-под Владимира навстречу мечте, сделали исключение", — рассказала директор по развитию фонда "МойМио" Виктория Рыжкова.

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Теги: Дзюба Зенит
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