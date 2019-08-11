Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:4) в матче 5-го тура РПЛ.
"Урал" не доигрывал эпизоды, первый гол пришел из ничего, он нам все перевернул, начали рисковать и дали "Локомотиву" свободные зоны. Нельзя разваливаться. Почему сделали две замены в перерыве? У нас были проблемы на фланге, хотели освежить игру", — цитирует Парфенова "Матч ТВ".
Дмитрий Парфенов: "Урал" не доигрывал эпизоды в матче с "Локомотивом". Нельзя разваливаться
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