Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе Рибери в "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после победы над "Уралом" со счетом 4:0 в домашнем матче 5-го тура РПЛ прокомментировал информацию о возможном переходе в московскую команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери."Рибери ждете?" — спросили у Семина на пресс-конференции."Вы верите в сказки? Я — нет" — ответил главный тренер "Локомотива".Информация о возможном переходе Рибери в "Локомотив" появилась накануне в французских СМИ.