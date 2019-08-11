В 5-ом туре чемпионата России ЦСКА на своем поле не смог обыграть "Сочи".
Чемпионат России
5 тур
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов (Ефремов, 84), Обляков, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин (Юрганов, 82), Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин (Маргасов, 86), Мостовой (Карапетян, 60), Лагатор, Нобоа.
Предупреждения: Обляков, 41, Джанаев, 42, Кудряшов, 49, Карапетян, 66.
ЦСКА дома не смог обыграть "Сочи"
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