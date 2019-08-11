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Виктор Гончаренко: ЦСКА могут ломать и бить, а желтые получаем мы. Стандартная ситуация

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на действия арбитра Виталия Мешкова в матче с "Сочи" (0:0). В первом тайме из-за травмы поле покинул форвард армейцев Арнор Сигурдссон. Также небольшое повреждение получил Федор Чалов.

"Все по одному сценарию. Нас могут ломать. Бить нос. А желтые получаем мы. Стандартная ситуация. Наверняка у Арнора сложная травма.

Расстроены, что не победили дома. Хотели продлить серию, порадовать болельщиков. Если взять прошлый год, мы такие матчи могли проиграть. Есть позитив в ничьей. Шаги вперед делаем.

Медленно центральные защитники начинали атаки. Моментов мало создаешь — мало приближаешься к опасным зонам соперника. Хотелось бы лучшего начала атак. А если приближались — не хватало нестандартного действия. Оказали давление в концовке, делали все. И стандарты, и после длинных передач, разными способами", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.

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Теги: Гончаренко ЦСКА Сочи
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