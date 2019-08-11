» » Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна

Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна

Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (0:0) в 5-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

ЦСКА играл неплохо, старался, но не хватило мастерства и креатива в атаке. У "Сочи" хорошая команда, соперник здорово оборонялся и удачно контратаковал. Но я не могу сказать что "армейцам" сегодня повезло даже с учётом моментов у ворот Акинфеева. Но учитывая матч, ничья - закономерный результат. Проблемы в атаке были у обеих команд, были и полумоменты, где можно было сыграть поудачней. Может, если бы кто-то открыл счёт - соперник сыграл бы иначе, но до этого не дошло.

"Армейцы" уже не в первый раз играют в позиционную атаку, но никак не могут вскрыть насыщенную оборону соперника. В атаке ЦСКА очень многое зависит от Влашича, его индивидуальных действий и проходов. Но этим же должны заниматься и Ахметов, и даже Бистрович. В атаке обостряет только Марио Фернандес, а с параллельного фланга Обляков вообще не обостряет. Не знаю почему он боится обыгрывать, но там он играет не лучшим образом, что снижает атакующий потенциал ЦСКА.

Естественно, к Чалову нужен хотя бы такого же уровня нападающий. Усиление атаки откровенно напрашивается, ведь обострять просто некем.

- Об игре Джанаева и его несостоявшемся переходе этим летом в ЦСКА:

Это довольно опытный голкипер, ему 32 года, и Акинфеева периодически он мог бы подменять. Но я думаю, что под Игорем лучше иметь более молодых и перспективных вратарей. Но в целом, Джанаев сегодня был неплох, особенно учитывая его дебют в "Сочи" и отсутствие практики на протяжении некоторого времени.

- О состоянии ЦСКА:

Учитывая скорый старт еврокубков, когда в в неделю будет по два матча, становится тревожно за "красно-синих". Сезон будет очень непростым, плотность календаря может создать проблемы. ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна. Два-три качественных игрока, думаю, "армейцам" точно не помешают.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Масалитин ЦСКА Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Звонимир Шарлия: Фернандес легко может играть в "Реале" или "Барсе". Он - Месси правой бровки!
11-летний мальчик сломал нос, пока бежал за машиной Салаха 1
Александр Мостовой: что Заболотный из себя представляет? Взяли в "Зенит" с сумасшедшей зарплатой - и что?
Антонио Конте: Лукаку - отличное приобретение для "Интера"
Звонимир Шарлия: "Сочи" выглядел лучше "Спартака" в первом туре РПЛ
Борис Ротенберг: бюджет "Сочи" - больше миллиарда рублей. Но не два и не три
Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна 4
Владимир Пономарев: видимо, ЦСКА хотел завоевать лёгкой кровью три очка в матче с "Сочи"
Александр Медведев: "Зенит" мог забить "Динамо" гораздо больше голов 4
Сергей Хусаинов: Мешков должен был ставить пенальти на Чалове и удалять игрока "Сочи" 7
Виктор Гончаренко: ЦСКА могут ломать и бить, а желтые получаем мы. Стандартная ситуация 18
Своего Жиго у ЦСКА не нашлось. «Сочи» не дал победить команде Гончаренко 6
Фрэнк Лэмпард: я не стану клоном Моуринью, Анчелотти или Хиддинка 1
ЦСКА дома не смог обыграть "Сочи" 50
Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе Рибери в "Локомотив" 1
Денис Глушаков сыграет против "Спартака" с первых минут 7
"Манчестер Юнайтед" забил четыре безответных мяча в ворота "Челси" 6
Дмитрий Парфенов: "Урал" не доигрывал эпизоды в матче с "Локомотивом". Нельзя разваливаться
Дзюба встретился с болельщиком с редкой болезнью: было очень трогательно, мы едва сдерживали слезы 2
Эрик Бикфалви: у меня нет предложений, я игрок "Урала" 2
Василий Кикнадзе: в начале недели объявим о подписании нападающего (видео) 1
Мацей Рыбус: сыграли очень хорошо, но можем еще лучше (видео)
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Вадим Евсеев: молодежь вышла заслуженно
Юрий Семин: победа над "Уралом" не была легкой
Франк Рибери отклонил предложения из России, Голландии и Саудовской Аравии
Убрал «Урал». «Локомотив» расправился с соперником по финалам кубка
"Локомотив" дома разгромил "Урал" 24
Магуайр выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в матче с "Челси"
Обамеянг принес "Арсеналу" победу над "Ньюкаслом"
Все новости