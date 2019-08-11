Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Сочи" (0:0) в 5-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
ЦСКА играл неплохо, старался, но не хватило мастерства и креатива в атаке. У "Сочи" хорошая команда, соперник здорово оборонялся и удачно контратаковал. Но я не могу сказать что "армейцам" сегодня повезло даже с учётом моментов у ворот Акинфеева. Но учитывая матч, ничья - закономерный результат. Проблемы в атаке были у обеих команд, были и полумоменты, где можно было сыграть поудачней. Может, если бы кто-то открыл счёт - соперник сыграл бы иначе, но до этого не дошло.
"Армейцы" уже не в первый раз играют в позиционную атаку, но никак не могут вскрыть насыщенную оборону соперника. В атаке ЦСКА очень многое зависит от Влашича, его индивидуальных действий и проходов. Но этим же должны заниматься и Ахметов, и даже Бистрович. В атаке обостряет только Марио Фернандес, а с параллельного фланга Обляков вообще не обостряет. Не знаю почему он боится обыгрывать, но там он играет не лучшим образом, что снижает атакующий потенциал ЦСКА.
Естественно, к Чалову нужен хотя бы такого же уровня нападающий. Усиление атаки откровенно напрашивается, ведь обострять просто некем.
- Об игре Джанаева и его несостоявшемся переходе этим летом в ЦСКА:
Это довольно опытный голкипер, ему 32 года, и Акинфеева периодически он мог бы подменять. Но я думаю, что под Игорем лучше иметь более молодых и перспективных вратарей. Но в целом, Джанаев сегодня был неплох, особенно учитывая его дебют в "Сочи" и отсутствие практики на протяжении некоторого времени.
- О состоянии ЦСКА:
Учитывая скорый старт еврокубков, когда в в неделю будет по два матча, становится тревожно за "красно-синих". Сезон будет очень непростым, плотность календаря может создать проблемы. ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна. Два-три качественных игрока, думаю, "армейцам" точно не помешают.
Валерий Масалитин: ЦСКА необходимо усилиться до закрытия трансферного окна
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