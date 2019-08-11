Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия в преддверии матча 5-го тура чемпионата России с "Сочи" заявил, что дебютанты РПЛ сыграли лучше "Спартака" во встрече 1-го тура, когда сочинцы проиграли со счетом 0:1.
"Сочи" — неуступчивая команда. Мы смотрели с ребятами их первый матч сезона против "Спартака". Могу сказать, что "Сочи" выглядел лучше соперника. Ожидаем очень непростую игру и готовы отдать все силы для победы. В России легких матчей просто не бывает", - цитирует Шарлию пресс-служба ЦСКА.
Звонимир Шарлия: "Сочи" выглядел лучше "Спартака" в первом туре РПЛ
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