Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал, кто из футболистов армейской команды впечатлил его больше всего.
"Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Марио Фернандес — это Месси правой бровки!
Еще Никси [Влашич], он играет на поле важнейшую роль. В обороне — два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сейв Акинфеева в матче с "Оренбургом" — что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой [Арнор Сигурдссон], и мы оба заорали: "Не-е-ет!!!" У меня чуть сердце не остановилось. Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира — с Испанией, с Хорватией…
Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера", - цитирует Шарлию пресс-служба ЦСКА.
Звонимир Шарлия: Фернандес легко может играть в "Реале" или "Барсе". Он - Месси правой бровки!
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