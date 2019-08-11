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Укрепились, чтобы править. Оценки за матч «Ахмат» – «Спартак»

Грозненцы привезли себе два гола и позволили спартаковским новичкам развернуться. Rusfootball.info – о героях и неудачниках игры на «Ахмат-Арене».
Фото: ФК "Спартак"
«Ахмат»


Городов – 2.5. Опытного голкипера нельзя обвинить ни в одном из пропущенных мячей, но три – всё-таки многовато.

Уциев – 2.0, Харин – 2.5. Капитан грозненцев обязан был играть менее рискованно, но в итоге привёз на свои ворота атаку 4 в 1. В концовке тайма попался на финты Бакаева и не помешал оформить ему дубль.

Харин мог бы выжать из своего памятного прохода больше, чем угловой, после которого «Спартак» открыл счёт. Более того, Евгений остался последним защитником и упал в самый неподходящий момент, а вскоре запустил мяч в ночное небо с угла вратарской.

Семёнов – 3.0, Нижич – 2.0, Анхель – 2.5. Явных результативных защитников избежал только Андрей, но ему можно предъявить за промах из вратарской на 36-й минуте. А вот Нижич с Анхелем не преуспели у своих ворот: первый подарил мяч Тилю, второй упустил Шюррле перед голом немца и догнать уже не мог.

Роши, Швец, Исмаэл, Глушаков – 3.0. Трудно произвести градацию в полузащите «Ахмата»: в принципе, центр поля грозненцы перекрывали, а первые два гола привезли защитники. Наибольшее внимание было приковано к Глушакову, который сразу же пробил с нерабочей ноги по воротам бывшей команды, но на этом с атакующей активностью покончил.


Митришев – 2.5. Притянул огромное количество забросов, но цеплялся за них редко и был заменен в перерыве.

Бериша – 3.5, Мбенг – 3.0, Михаляк – б/о. Если классный дриблёр Бериша начал «зажигать» сразу, то Аблаю потребовалось время, чтобы заявить о своём присутствии. Зато вышло огненно: гол, жёлтая и вторая жёлтая за полторы минуты! Косовар попробовал догнать партнёра, не прекращая орать на арбитра до конца встречи, но заработал лишь «горчичник»

«Спартак»


Максименко – 2.5. Пропустил с единственного удара в створ после собственной ошибки – спасибо партнёрам, чтобы об этом уже все забыли.

Ещенко – 3.5, Айртон – 4.5. Андрей испытывал определённые проблемы и с Хариным, и с Беришей, но всё же своим отбором начал третью голевую атаку. Айртон дважды спас команду от гола своими выносами, начал первый результативный выпад и вообще доминировал на поле.


Жиго – 3.5, Джикия – 4.0. Центр обороны «Спартака» действовал надёжно и почти не допустил моментов, а Джикия собрал все забросы на Митришева и технично «убрал» с поля Аблая.

Гулиев – 3.5, Зобнин – 3.5. Контролировали ситуацию в центре поля, снабжали мячами игроков атаки, а Аяз ещё и заработал немало штрафных.

Бакаев – 5.0, Тиль – 4.5, Шюррле – 4.0, Ларссон – 3.0. Пока всё выглядит так, что за лучшее приобретение лета «Спартак» заплатил не 20 миллионов и даже не 4, а просто вернул его из аренды. Бакаев оформил второй дубль подряд, но новые партнёры соответствовали: у Тиля предголевая и две голевые передачи, у Шюррле 1+1. Вопросы имеются только к Джордану, который получал мяч, подрабатывал под левую, упирался в соперника и всё. Тройка чисто из-за разгона третьей голевой атаки.


Мирзов – 3.0, Мельгарехо, Кутепов – б/о. Резиуан не усилил игру «Спартака» в атаке, ну а оценивать футбольную составляющую матча после гола Мбенга из-за постоянных стычек было невозможно.

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Теги: Ахмат Спартак Тиль Бакаев Шюррле
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