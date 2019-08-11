Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над "Ахматом" (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.
"Мы провели удачный матч с сильной командой. Мы настраивались на эту игру, знаем соперника, который мощно начал чемпионат. Мы разбирали их и готовились. Нам помог первый гол, забили быстро. После этого ребята почувствовали уверенность и дальше доминировали.
Не думаю, что первые два мяча подарки "Ахмата". Это доигровка своих моментов. Хороший переход из атаки в оборону. Ребята создавали контрпрессинг.
Был ли это лучший матч "Спартака" в сезоне? Мы довольны. По результату да. Мы сыграли удачнее, качественнее, но всегда хочется большего. Хотелось бы играть так чаще, с уверенностью и пониманием того, что делали игроки.
Игра Шюррле и Джикии? Я не даю комментарии индивидуально по игрокам. Мы разберем это внутри команды. Они выполнили свою работу. Качественно. В первую очередь хочу поблагодарить всю команду.
Станет ли мне легче психологически после такой победы? На меня давление оказывается, как только я пришел в "Спартак". Я закаляюсь с каждой игрой", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: хотелось бы играть так чаще
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