Бывший форвард московского "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал победу "Спартака" над грозненским "Ахматом" (3:1).
"Ахмат" выглядел очень плохо, мне кажется они испугались "Спартак" и поэтому так выглядели. Сегодня "Спартак" смотрелся лучше и солиднее. Нравится игра в атаке у красно-белых. Бакаев и Шюррле становятся лидерами "Спартака". Сегодня "Спартак" сыграл на высоком уровне", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Роман Павлюченко: "Ахмат" испугался "Спартак" и выглядел очень плохо
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